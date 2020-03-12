Суд отменил арест одного из подозреваемых в подготовке убийств в Саратове подростков

12.03.2020, 8:59, Новости дня

Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий, заявили в пресс-службе суда.

«Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий», – передает ТАСС сообщение суда.

Напомним, ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. Злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, в ходе обыска у подростков нашли обрез охотничьего ружья.

Волжский районный суд города Саратов арестовал двух подростков по подозрению в подготовке массовых убийств в школе.



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