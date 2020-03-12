США вводят запрет на въезд из Европы из-за коронавируса. В России – первый случай заражения у ребенка

12.03.2020, 8:58, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что страна вводит временный запрет на въезд из Европы из-за угрозы распространения коронавируса. С завтрашнего дня все поездки из европейских стран будут приостановлены на 30 дней. Запрет не касается Великобритании.

Президент Соединенных Штатов признал серьезность коронавируса, назвал его “ужасной инфекцией” и заявил, что американцы должны сократить поездки, в которых нет необходимости. Назвав коронавирус “иностранным” вирусом, Трамп подверг критике европейские столицы за то, что они не предприняли решительных действий по ограничению распространения инфекции на континенте. Несколько вспышек вируса в США были результатом контактов американцев с визитерами из Европы, подчеркнул президент.

Трамп также сообщил, что планирует вскоре принять экстренные меры для предоставления финансовой помощи работникам, которые заболели либо попали в карантин, пишет The New York Times.

Через несколько минут после выступления президента Трампа один из ведущих голливудских актеров Том Хэнкс объявил о том, что он и его жена актриса Рита Уилсон заражены коронавирусом. Чета Ханксов сейчас находится в Австралии.

Национальная баскетбольная ассоциация США (NBA) приняла решение приостановить баскетбольный сезон после известия о том, что игрок команды Utah Jazz инфицирован.

На сегодняшний день в США выявили более 1200 зараженных коронавирусом.

Тем временем в России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих – в Подмосковье. Один из этих восьми пациентов с положительным тестом на коронавирус оказался ребенком. Как сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом, у него отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Четверо из шести заболевших коронавирусом недавно вернулись из Италии, где сейчас зарегистрирована самая крупная вспышка COVID-19 в Европе.

С завтрашнего дня Россия ограничит авиаперелеты в Италию, Испанию, Германию и Францию – летать туда можно будет только через Шереметьево. А Украина (при одном зарегистрированном случае) закроет школы и ограничит массовые мероприятия.

В связи с распространением коронавируса турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон с марта на конец апреля. Накануне в Турции выявили первого заболевшего новым коронавирусом – гражданин страны заразился им во время поездки в Европу. Состояние оценивается как хорошее, все члены семьи пациента и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением врачей.

Накануне ВОЗ официально признала распространение нового коронавируса пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние две недели COVID-19 выявили в 114 государствах, а число заразившихся превысило 118 тысяч.

Заболевание активно распространилось в Европе. Крупная вспышка коронавируса, в частности, произошла в Италии, где выявлено 12 462 случая заражения инфекцией, от нее умерли уже 827 человек. В стране временно закрыли бары и рестораны, а также магазины, не считая продуктовых и аптек.

В мире число зараженных достигло 118000 человек.