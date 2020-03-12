Разработчикам софта предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона

12.03.2020, 8:30, Разное

Разработчикам отечественного софта предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона. Вместе с этим владельцы смартфонов могут получить возможность, позволяющую им в письменном виде отказываться от установки российского программного обеспечения.
Предложение по расширению перечня способов идентификации пользователей подготовил Медиа-коммуникационный союз (МКС) операторов и медиакомпаний. Таким образом, российские потребители смогут приобретать технику без отечественного программного обеспечения, но лишь со своего письменного обращения.

Кроме того, новым требованием к разработке российского ПО, указанного в перечне обязательного к предустановке, может стать идентификация пользователя по номеру его телефона. Однако не все создатели софта готовы пойти на этот шаг.



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