Разработчикам софта предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона

12.03.2020, 8:30, Разное

Разработчикам отечественного софта предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона. Вместе с этим владельцы смартфонов могут получить возможность, позволяющую им в письменном виде отказываться от установки российского программного обеспечения.

Предложение по расширению перечня способов идентификации пользователей подготовил Медиа-коммуникационный союз (МКС) операторов и медиакомпаний. Таким образом, российские потребители смогут приобретать технику без отечественного программного обеспечения, но лишь со своего письменного обращения.

Кроме того, новым требованием к разработке российского ПО, указанного в перечне обязательного к предустановке, может стать идентификация пользователя по номеру его телефона. Однако не все создатели софта готовы пойти на этот шаг.