Решение США об изоляции от Европы усилило падение цен на нефть

12.03.2020, 8:28, Новости дня

Мировые цены на нефть снизились более чем на 4,5%, что связано с сообщением США о временном запрете на въезд в страну из Европы на фоне коронавируса, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 4,67%, до 34,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,64%, до 31,45 доллара за баррель. После объявления о запрете удешевление нефти превышало 5%.

Утром в четверг сообщалось, что цена барреля нефти Brent упала ниже 34 долларов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. Однако Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.



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