Госдеп разрешил продвигать ракету «Союз» на рынке США

12.03.2020, 8:28, Новости дня

Компания International Launch Services получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке, а также займется космическим туризмом, сообщила компания.

ILS является американской дочерней компанией Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса), созданной для предоставления коммерческих пусковых услуг с помощью ракет «Протон» и «Ангара».

«Недавно компания ILS получила одобрение госдепа США на продвижение (на американском рынке) коммерческих услуг на ракетах «Союз», – передает РИА «Новости» сообщение ILS.

Отмечается, что компания теперь также может предлагать услуги по запуску космических туристов на пилотируемых кораблях «Союз». Также ILS сообщила о назначении нового президента компании вместо ушедшего в октябре 2019 года Керка Пайшера. Им стала Тифайн Лурадур, ранее работавшая в американской компании United Launch Alliance.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже «Союза МС-16»  заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кэссиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался.

Напомним, астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию весной 2021 года.



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