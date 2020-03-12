АТОР заявила об угрозе сильнейших за 20 лет потерь во въездном туризме

12.03.2020, 8:28, Новости дня

Потери во въездном туризме России, которые может понести отрасль из-за оттока туристов и срыва летнего сезона на фоне коронавируса, возможно? станут сильнейшим ударом по турбизнесу за последние 20 лет, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

«Туроператоры полагают, что въездной туризм сейчас как никогда нуждается в господдержке: потеря летнего сезона, которая уже начинает просматриваться, может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет», – передает РИА «Новости» сообщение АТОР.

Там добавили, что стоимость аннулированных бронирований туров в Россию на фоне коронавируса с марта по май 2020 года составила не менее 500 млн рублей.

Российские туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в Россию. Как отмечает АТОР, причины –в распространении коронавируса в странах Европы и Азии и в принимаемых в РФ мерах по недопущению его распространения.

Наибольшее число аннулирований замечено на азиатском рынке. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, есть отмены из Вьетнама, Индонезии, Японии. На втором месте – Ближний Восток, затем – Европа. Многие туристические группы еще готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде – по 10 человек вместо 35.

«Зарубежные туроператоры и туристы уже аннулируют ранее забронированные туры в Россию. На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 млн рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов в период с марта по май 2020 года», – рассказали в АТОР.

Ассоциация добавляет, что пока туроператоры говорят об упущенном доходе туротрасли, о реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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