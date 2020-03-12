Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

12.03.2020, 8:28, Новости дня

Документы по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году частично могут перевести на русский язык для подсудимых, однако делать полный перевод 36 тыс. страниц досье суд не обязан, сообщили в окружном суде Гааги.

По предварительным оценкам, перевод всего дела на русский язык может занять около полутора лет, учитывая занятость квалифицированного персонала, передает РИА «Новости». 

«Если обвиняемые присутствуют в зале суда и не понимают по-голландски или по-английски, судья может предоставить им дипломированного переводчика. Перевод же материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом», – сказал представитель суда.

Он также отметил, что суд на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут на именно на этом языке. Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным. 

Во вторник судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года были отложены до понедельника 23 марта.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокурор утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». При этом к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / В Харьковской области пес напал на четырехлетнего ребенка, мальчик не выжил – полиция

15.01 / Путин предложил Медведеву занять новую должность замсекретаря Совбеза

01.02 / Рассекреченный российский нелегал: многие за границей содрогнулись

30.01 / Коронавирус и китайские шпионы – Fox News рассказал, какие истории СМИ замалчивают в пользу импичмента

05.02 / Трамп не пожал Пелоси руку, а она порвала текст его речи

19.01 / Посольство Украины в Великобритании потребовало исключить трезубец из списка экстремистских символов

29.01 / Происшествия: Два человека погибли в столкновении автобусов с грузовиком под Ростовом

12.01 / На Ставрополье врачи три дня игнорировали парализованного пациента

04.02 / Китай закупает российский противовирусный препарат для лечения коронавируса

13.01 / В мире: Украинцев начали учить голодомору с детства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика