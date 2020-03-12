Членов банды «Ключевские» осудили в Чите

12.03.2020, 8:28, Новости дня

Забайкальский краевой суд назначил от 23 до 25 лет колонии строгого режима руководителю и пятерым другим участкам организованной преступной группы (ОПГ) «Ключевские» по делу об убийствах, похищении человека и бандитизме, сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд установил, что с 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 лиц, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними… Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Преступники использовали огнестрельное оружие и надевали форму сотрудников ДПС. Среди жертв ОПГ оказались двое создателей и руководителей банды, которых бывшие подчиненные застрелили в мае 2005 года.



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