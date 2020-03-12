Александр Вершбоу: нам нужно лучше понять, как противостоять Путину, а не опускать руки

12.03.2020, 8:23, Новости дня

Бывший посол США в России в 2001-2005 годах и эксперт вашингтонского «Атлантического Совета» Александр Вершбоу (Alexander Vershbow, Atlantic Council) в интервью Русской Службе «Голоса Америки» говорит о том, что «обнуление» прошлых президентских сроков Владимира Путина устраняет последние сдержки и противовесы его неограниченной власти, и хуже этого может быть только «северокорейский сценарий». Если в России стоит ожидать экономическую и политическую стагнации, то Западу необходимо лучше понять, как противостоять потенциальной внешнеполитической агрессии Кремля при прямом правлении Путина в течение неопределенного времени.

Валерия Егисман: Насколько неожиданным для вас стало «обнуление» президентских сроков Владимира Путина?

Александр Вершбоу: Я действительно был удивлен, потому что создавалось впечатление, что Путин хотел провести все эти изменения с неким соблюдением законов и Конституции, насколько это возможно, как он это сделал в 2008 году. И, хотя никто не сомневался, что его целью было остаться у власти и после 2024 года, казалось, что он искал какую-то форму маскировки для этого. Но вчера мы увидели окончание маскарада. Поправки к Конституции, которые были представлены как некоторое обеспечение более демократичной и подотчетной постпутинской системы, на самом деле оказались лишь фасадом. Все это служило дымовой завесой для удаления тех сдержек и противовесов, которые еще оставались для противостояния неограниченной власти нынешнего президента, в частности наличие ограничения двух президентских сроков подряд. Так что, мы видим, что Путин теперь обходится без каких-либо формальностей, не повторяя ни рокировку 2008 года с Медведевым, ни проводя другой маневр, о возможности которого говорили. Он просто нажимает кнопку перезагрузки и отчет начинается по новой. Еще двенадцать лет. Путин будет находиться у власти так же долго, как Иван Грозный. Вот и все, и если вам это не нравится, то какая разница, по сути, говорит Путин. Вот это немного удивило, но, то, что Путин хотел остаться у власти и после 2024 года – это, конечно, было ясно с самого начала.

В.Е.: Почему, как вы думаете, было решено отказаться от других вариантов, скажем роли председателя Госсовета? Является ли это окончательным решением, или Путин все-таки сохраняет все варианты открытыми?

А.В.: По всей вероятности, потребовалось бы слишком много изменений для введения роли Государственного Совета. Оставались без ответа вопросы о том, кто будет главнокомандующим, или каким образом сегодняшние полномочия президента могли бы быть переданы председателю Госсовета. И как эти полномочия были бы разделены. Так же, как было неясно: если должность премьер-министра будет иметь больше полномочий, какой тогда будет роль президента, в том числе как главнокомандующего, ответственного за внешнюю политику? Так что, в некотором смысле, это простое решение – остаться на посту президента и провести незначительные изменения в роли Думы и премьер-министра. Власть останется сосредоточена на президенте.

Конечно, нельзя исключать, что Путин может оставить варианты открытыми. В принципе, в целом не было необходимости ускорять эту дискуссию в 2020 году, когда оставалось еще четыре года. Но он явно решил начать рано, по всей вероятности, как мы видим, все-таки придя к выводу, что сохранение статус-кво с незначительными изменениями является наиболее эффективным. Это, конечно, стало глубоко разочаровывающим развитием событий для оппозиции и для молодого поколения, которое теперь видит, что Путин останется президентом, по сути, навсегда. Единственное, что может быть еще хуже – это сделать его президентом не только при жизни, но и после смерти, как в случае с северокорейцами, когда они объявили Ким Ир Сена «вечным президентом» и «великим вождем» КНДР.

Нынешний экономический застой в России усиливается застоем политическим. Это не оказывает никакого давления на здоровый курс в будущем и сохраняет неограниченные полномочия Путина. И все те проблемы, которые имеются в самой России и все те вызовы, которые стоят перед ее соседями, такими как Украина, ставшая жертвой российской агрессии, или перед Соединенными Штатами и их союзниками, также остаются. И нам придется противостоять агрессивной, возможно, слишком самоуверенной России.

В.Е.: Есть ли шанс, что население России не проголосует за поправки на общероссийском голосовании? И есть ли для оппозиции какая-то возможность действовать?

А.В.: Я думаю, маловероятно, что мы вообще увидим действительно демократический референдум. Это во-первых. А во-вторых, существует продолжающаяся поддержка Путина со стороны российского населения, особенно за пределами Москвы, других крупных городов и интеллектуальных центров. Мы видим, как многие недовольные интеллектуалы и молодые предприниматели эмигрируют, оставляя в стране более лояльное к Путину население, которое продолжает сохранять его у власти. И экономическая стагнация не настолько плоха, как мне кажется, для того, чтобы в достаточной степени изменить отношение большей части населения и привести к отрицательному результату референдума. Также, если Путин заметит такую тенденцию, то он найдет способ отложить это голосование. Добавлю еще, что Конституционный суд, как говорит Путин, должен одобрить поправки по «обнулению» его прошлых президентских сроков, что даст ему еще два. И мало сомнений в том, что так и произойдет. Так, что, повторюсь: то небольшое количество сдержек и противовесов, которые еще имелись сегодня – в будущем их будет еще меньше.

Что касается оппозиции, то некоторая ее часть, я думаю, попробует этому противостоять, несмотря на давление, грязную пропаганду в ее отношении и даже на насилие со стороны властей. Системная же оппозиция в Думе, в региональных правительствах, скорее всего, встанет на сторону Путина. Я думаю, что Путин также продолжит создание небольших политических партий для построения лояльной оппозиции в рамках системы, и продолжит делать все, чтобы изолировать оппозицию настоящую, как он это сделал на местных выборах и, скорее всего, сделает на следующих думских выборах.

В.Е.: Что последнее развитие событий означает для Запада и его политики по отношению к России?

А.В.: Теперь мы точно знаем, что будем иметь дело с президентом Путиным в течение неопределенного времени. Учитывая все вызовы, которые возникают в связи с его неприятием либерального международного порядка и его готовностью использовать силу для восстановления российской сферы влияния и подчинения своих соседей, мы должны быть готовы к провокационным действиям со стороны России – и на Ближнем Востоке и в СевернойАфрике, и российским действиям по использованию возможностей, чтобы вбить клин между западными странами и внутри самих западных обществ. Путин отвергает международный порядок, установившийся после окончания «холодной войны», и является его разрушителем. Так что, поскольку нам придется и дальше иметь дело с Путиным, нам нужно лучше понять, как противостоять этому, а не просто опустить руки и позволить Путину активно продолжать наносить ущерб нашим интересам.