Трамп ограничил въезд в США из Европы для борьбы с коронавирусом

12.03.2020, 8:23, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп объявил о новых экономических мерах и запрете на въезд в США из Европы, чтобы успокоить страну, встревоженную эпидемией коронавируса.

«Мы направляем всю мощь федерального правительства и частного сектора на защиту американского народа, – заявил Трамп в обращении к стране вечером в среду. – Речь идет о самых агрессивных и всеобъемлющих усилиях по борьбе с чужеродным вирусом в современной истории».

Президент не стал объявлять чрезвычайное положение, хотя такой вариант рассматривался.

Трамп заявил, что он принимает меры, которые позволят Управлению по делам малого бизнеса предоставлять кредиты малым предприятиям в пострадавших странах, и поручает министерству финансов отсрочить налоговые платежи для некоторых физических и юридических лиц.

Трамп также призвал Конгресс немедленно предоставить льготы по налогу на заработную плату.

Белый дом вместе с республиканскими лидерами на Капитолийском холме разрабатывает пакет стимулов, общий объем которых может составить сотни миллиардов долларов. Демократы в Палате представителей представили собственный законопроект.

Трамп также объявил, что в полночь с пятницы на субботу въезд в США из Европы будет приостановлен на 30 дней.

«Эти ограничения будут корректироваться в зависимости от ситуации на местах, – сказал Трамп. – Для американцев, прошедших соответствующее обследование, будут сделаны исключения. Эти запреты не коснутся огромного объема торговли и грузов».

Временный запрет на въезд из Европы не коснется Великобритании, пояснил Трамп.

Подписанный президентом указ приостанавливает въезд большинства иностранцев, которые побывали в некоторых европейских странах в любой момент в течение 14 дней до запланированного прибытия в США.

Ограничения на поездки, объявленные в среду президентом Трампом, запрещают въезд в США большинству иностранцев, которые побывали в странах Шенгенского соглашения в Европе в течение 14 дней до прибытия в США, сообщило министерство внутренней безопасности.

В число этих стран входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония, сообщило министерство внутренней безопасности, уточнив, что это «не относится к лицам, имеющим постоянный вид на жительство, ближайшим родственникам граждан США (как правило) и другим лицам, указанным в прокламации».

«Мы можем снизить вероятность заражения и таким образом значительно затруднить передачу вируса, – сказал Трамп в обращении, которое длилось менее 10 минут. – У вируса не будет ни единого шанса в противостоянии с нами. Ни одна страна не является более подготовленной и более стойкой, чем США».

Ранее в тот же день президент встретился в Белом доме с руководителями ведущих американских банков.

«Мы намерены решить проблему», – заявил президент в ходе встречи с банкирами, которые пообещали подготовить свои институты к смягчению негативных экономических последствий распространения вируса COVID-19.

В то время как Трамп встречался с банкирами, индекс Доу-Джонса закрылся снижением более чем на 1400 пунктов, почти на 5,9%, завершив 11-летний «бычий» тренд на Уолл-стрит – самый длительный в истории.