Календарь: 12 марта – 102 года назад Москве был возвращен статус столицы России

12.03.2020, 8:22, Новости дня

В этот день в 1918 году столица была перенесена из Петрограда в Москву.

Первым достоверным летописным упоминанием Москвы считается указание Ипатьевской летописи на (4) 11 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

С начала 14 века в Москве располагалась резиденция Великих Московских князей, и даже когда в 18 веке столица была перенесена в Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в Москве. Во время Отечественной войны 1812 года Москва сильно пострадала от пожара. После этого город полностью восстановился, был построен Храм Христа Спасителя.

К концу 19 века в Москве появился трамвай. Вскоре после Октябрьской революции, 12 марта 1918 года Москве был возвращен статус столицы России, до сего момента принадлежавший Петрограду (Санкт-Петербургу). Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву».

Кстати, во времена правления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса столицы СССР или РСФСР в Свердловск.

Праздник 12 марта:

День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

События дня:

1169 г. – Андрей Боголюбский захватил Киев и сжег его.

1917 г. – Февральская революция в России (27 февраля по старому стилю) – Советом старейшин 4-й Государственной думы был сформирован Временный комитет, который возглавил Михаил Родзянко.

1999 г. – в блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия.

Именинники:

Василий, Марина, Михаил, Петр.

Родились:

Зураб Соткилава (1937 г.) – российский оперный певец.

Григорий Горин (настоящая фамилия – Офштейн) (1940 – 2000 гг.) – российский писатель, драматург.

Ирина Понаровская (1953 г.) – советская и российская эстрадная певица.