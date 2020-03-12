Шрёдер – европейцам нужны другие отношения с Россией

12.03.2020, 8:20, Новости дня

Отношения между Европой и Россией должны быть добрососедскими, а антироссийские санкции необходимо отменить — такое мнение высказал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своём интервью для RND. По словам политика, Германия должна проявлять больше понимания в чувствительных для РФ вопросах.



Reuters

Несмотря на распространение в Германии коронавируса, Герхард Шрёдер не избегает массовых мероприятий: об этом сам экс-канцлер ФРГ рассказал в своём интервью для RND. Шрёдер также отметил, что немецкое правительство «разумно» реагирует на эпидемию, однако раскритиковал действия отдельных федеральных земель: по мнению политика, в кризисные времена принцип федерализма должен быть ограничен, а полномочия правительства необходимо расширить.

В ходе интервью была затронута и тема России: «Владимир Путин и я являемся друзьями и таковыми останемся», — приводит издание слова Шрёдера. При этом экс-канцлер отметил, что не всегда разделяет мнение российского президента, «однако европейцам, вне всякого сомнения, нужны другие отношения с Россией». По словам Шрёдера, отношения РФ и Европы должны быть добрососедскими, а санкции следует отменить. «Германия должна проявить больше понимания по поводу чувствительности русских». «Мы пришли туда первыми», — напомнил политик, имея в виду события Второй мировой войны. Впрочем, как отмечает RND, Шрёдер не был намерен сильно задерживаться на российской теме, подчёркивая, что она, по сути, является исчерпанной.

Экс-канцлер также высказал своё мнение касательно текущей внутриполитической обстановки в Германии: по его словам, социал-демократическая партия (СДПГ) сейчас находится в выгодной ситуации, учитывая кризис лидерства в ХДС. Кроме того, Шрёдер вспомнил свою бытность канцлером, отметив, что «в общем и целом, то, что мы сделали, было не так уж и плохо». Шрёдер также заявил, что Ангела Меркель получила большую выгоду от его реформ.