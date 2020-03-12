Астрономы нашли планету, где идёт железный дождь

12.03.2020, 8:07, Разное

Астрономы рассказали о новом открытии в созвездии Рыб. Исследователи нашли там планету, где постоянно идёт железный дождь.

Астрономы при помощи телескопа (VLT) ESO сумели узнать подробности о космическом теле WASP-76b. Благодаря сотрудникам Европейской Южной Обсерватории удалось установить, какая атмосфера на данной экзопланете. Как выяснилось, климат на ней весьма недружелюбен и не оставляет никаких шансов для появления жизни. Главной же особенностью является постоянный дождь из металла. Это происходит в связи с перепадом критических температур на поверхности планеты. Учёные выяснили, она оказалась в состоянии приливного захвата по отношению к своей звезде, и подобно Луне, на примере Земли, всегда повёрнута одной стороной к светилу, получая огромную дозу тепловой энергии.

Аппаратура позволила установить, на “дневной” и “ночной” стороне WASP-76b разный химический состав. Обращённая к звезде поверхность постоянно подвергается воздействию температуры в пределах 2,5 тысяч градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы металлы испарялись, распадаясь на атомы. В результате поднимающиеся пары попадают в охлаждённую зону на теневой стороне, где температура опускается на 1 тысячу градусов, и выпадают в виде конденсата. Этот железный дождь идёт, не прекращаясь, поскольку атмосферные условия никогда не меняются.