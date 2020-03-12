Эксперты Anses не обнаружили доказательств роли животных в распространении коронавируса

12.03.2020, 8:07, Разное

Эксперты агентства Anses не обнаружили доказательств роли животных в распространении в странах мира коронавируса. Заключение сделано на основе анализа реальной информации, имеющей отношение к названному заболеванию.

Группа экспертов французского агентства санитарной безопасности (Anses) провела комплексный анализ о роли животных в распространении крайне опасного недуга. Специалисты не могут дать подтверждение влиянию представителей земной фауны на охватившую мир пандемию. Экстренное заседание созвали по причине наличия информации о якобы воздействии крупного рогатого скота, а также домашних кошек и собак на распространение коронавируса.

Учёные не нашли подтверждение данной версии, так как отсутствуют зарегистрированные случаи заболеваний людей из-за животных. Наряду с этим, специалисты объяснили, что через продукты питания заражение коронавирусом возможно лишь в том случае, если к ним прикасался уже заболевший человек, или тот, кого только что инфицировали, пишет интернет-портал NationNews.