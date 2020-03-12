Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

12.03.2020, 8:02, Разное

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале на следующей неделе, отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает канадский телеканал CP24.

Решение по рекомендации министерства здравоохранения провинции Квебек, в которую входит Монреаль.

На турнире должны были выступить более 180 фигуристов, в том числе российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, которые были главными претендентками на золотые медали чемпионата.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. В организации заявяли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 121 тысячи человек, его жертвами стали более четырех тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить более 65 тысяч пациентов с коронавирусом.