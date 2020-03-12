Экономика: Чем закончится нефтяная война Кремля и саудитов?

12.03.2020, 7:59, Новости дня

После отказа РФ сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков, и какую цену за это придется заплатить?

Провал сделки ОПЕК+ из-за отказа РФ и дальше сокращать добычу привел к обвалу цен на черное золото. Недовольная Саудовская Аравия негласно объявила ценовую войну: появились данные, что саудиты решили продавать свою нефть с демпингом. Более того, там собираются резко нарастить добычу нефти. Сначала хотели увеличить ее с нынешних 9,5 млн до 12,3 млн баррелей в сутки, а теперь речь идет о росте добычи до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном сообщении Saudi Aramco.

Какая кошка пробежала между двумя партнерами, которые не один год сотрудничали и удерживали нефтяные котировки на относительно комфортных уровнях? Уйдет ли с рынка главный конкурент в лице американских сланцевиков? И к чему в итоге приведет ссора РФ с ОПЕК+?

В РФ есть две точки зрения того, как дальше будут развиваться события. По одной версии, РФ своими действиями уберет с мирового рынка американских производителей сланцевой нефти и газа, что приведет к восстановлению комфортной цены на нефть естественным путем. Заодно РФ сможет заполучить дополнительную долю на рынке.

По другой версии, РФ вернется в лоно ОПЕК+, но позже, а сейчас она пытается выторговать для себя лучшие условия по сделке от Саудовсокой Аравии. В конце концов, новое соглашение стороны подпишут, потому что низкие цены на нефть невыгодны обеим сторонам.

Саудовской Аравии столь дешевая нефть создает серьезные проблемы с бюджетными доходами, которые зависят от экспорта нефти. При этом, бюджет у саудитов верстается при цене на нефть в 72-80 долларов за баррель, тогда как у РФ при 42-44 долларов за баррель. В отличие от Саудовской Аравии, РФ сумела накопить огромные резервы в Фонде национального благосостоятия, которых хватит на шесть лет покрытия выпадающих доходов бюджета при 25 долларах за баррель. У саудитов такой экономической прочности нет.

Однако РФ в рамках обещанных серьезных расходов на социальную, инфраструктурную и экономическую сферы – низкая нефть совсем не нужна. «Падение цен на нефть до уровней 30 долларов за баррель приведет к снижению ВВП РФ на 1,5% в течение первого года, на 5% в течение трех лет и на 9% в течение пяти лет», – указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Проблема в том, что в РФ нет единого мнения на эту проблему – нужно ли это партнерство с ОПЕК или нет. Минэнерго РФ считает, что оно нужно, так как обеспечивает высокие цены на нефть, и точка зрения ведомства до сих пор побеждала. Однако у Роснефти противоположная позиция, которая, наконец- то, и сыграла. Роснефть считает, что ограничения ОПЕК+ не дает развиваться российским нефтяникам и лишает их доли на рынке.

«Каждый раз, когда вставал вопрос о необходимости продления сделки с ОПЕК+ и о дополнительном сокращении добычи, обе стороны доказывали свою правоту. У нас единой позиции нет. Каждый раз сходятся эти две лоббистские группы», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности Игорь Юшков.

«Роснефти было важно разрушить это соглашение с ОПЕК+, которое создавало ей проблемы. Компания преследует собственные интересы: она запускает новые проекты, хочет нарастить добычу. И было бы странно просить льготы для новых проектов при ограничении в рамках сделки ОПЕК+», – объясняет собеседник.

От того, что цены на нефть упали, на самом деле, государство пострадало намного больше, чем нефтяники. «Потому что все, что выше 44 долларов за баррель забирает государство в виде НДПИ и экспортной пошлины. Поэтому от падения цен страдает прежде всего бюджет. А для нефтяной компании не так важно, сколько стоит нефть – 60 или 40 долларов за баррель. Вполне возможно, что свои потери от низких цен Роснефть сможет компенсировать увеличением добычи», – говорит Игорь Юшков.

Чтобы государство отказалось от сделки с ОПЕК+, необходимо было идеологическое обоснование, и в Роснефти его нашли. «Там считают, что участие в ОПЕК+ – это предательство родины, потому что РФ сокращает добычу и поддерживает цены на нефть, чтобы американцы нарастили добычу и увеличили долю на мировой рынке. Однако место на рынке не должно быть самоцелью. Смысл наличия нефти в том, чтобы государство от ее продажи получало деньги на свое развитие», – говорит собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Роснефть уверяет, что в рамках ценовой борьбы сланцевые проекты уйдут с рынка, а нефть вернется к 100-200 долларом за баррель. Однако Юшков уверен, что мы еще очень долго таких цен не увидим.

«Добыча сланцев в США становится нерентабельной при ценах на нефть ниже 40-50 долларов за баррель. Однако американскую сланцевую промышленность низкими ценами не убьешь.

Проблема в том, что даже если сейчас сланцевые проекты сократят добычу, а некоторые прекратят добычу, потом, когда цены вернутся выше 50 долларов за баррель, они буквально в течение пары недель возобновят добычу», – говорит эксперт ФНЭБ.

Более того, многие американские проекты захеджированы на полгода, то есть они застраховались от падения цен, поэтому массового падения их добычи сегодня-завтра ждать не приходиться, на это потребуется время. «Даже если небольшие американские компании обанкротятся, то их просто скупят более крупные игроки, как это было в 2015-2016 годах. Когда компания проходит процедуру банкротства, она, по сути, освобождается от долгов, то есть для отрасли это станет фактором оздоровления. Рассчитывать, что после банкротств банки перестанут кредитовать сланцевую отрасль США или что сланца не будет как сегмента добычи в мире – довольно наивно», – считает Юшков.

Учитывая быструю реакцию сланцевиков на изменение нефтяных цен, эксперт считает, что целесообразней ловить такой объем добычи в ОПЕК+, который позволит держать цены на уровне 50 долларов за баррель. Потому что сегодня при 50 долларах за баррель добыча сланцевой нефти в США практически не растет.

Эксперт ФНЭБ ставит на то, что второй квартал РФ и Саудовская Аравия проведут в борьбе за условия квотирования добычи, поэтому цены на нефть будут довольно низкими. А во втором полугодии они придут к новому соглашению, потому что низкие цены никого не устраивают – ни Россию, ни Саудовскую Аравию. «Нашим властям это сейчас совсем некстати, так как наоборот было объявлено о росте социальных расходов, объявлены новые программы. Саудитам это тоже не с руки. Мы уже проходили ценовую войну в 2015-2016 годах. Тогда саудиты тоже хвастались, что при любых ценах будут добывать максимум. Но вскоре сами вышли на сделку в рамках ОПЕК+, чтобы поправить цены», – говорит Юшков.

Больше всего от данной ситуации выигрывают Китай и Индия, так как они являются главными потребителями энергоресурсов в мире. «Низкие нефтяные цены – настоящее спасение для экономики КНР, которой предстоит долгое восстановление после эпидемии коронавируса», – считает Деев. Пекин уже задумался о том, чтобы закупать нефть в резервы пока она дешевая.