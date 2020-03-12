Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Гайане

12.03.2020, 7:59, Новости дня

Президент Гайаны Дэвид Грейнджер сообщил о первом случае заражения коронавирусом.

В заявлении Грейнджера, опубликованном департаментом общественной информации Гайаны, говорится, что в стране подтвердили «первый завезенный случай заболевания коронавирусом (COVID-2019) в среду, 11 марта 2020 года, в городе Джорджтаун», передает РИА «Новости».

Коронавирус диагностирован у 52-летней гражданки Гайаны, вернувшейся 5 марта из США, она умерла в больнице Джорджтауна утром 11 марта.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением.

Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры». Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.