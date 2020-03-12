Михаил Саакашвили: В современном мире, кроме полезных идиотов, заявления Путина уже мало кто проглотит

12.03.2020, 7:54, Новости дня

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 11 марта в Facebook, что никогда не обещал президенту России Владимиру Путину не защищать территориальную целостность свой страны в случае военной агрессии.

Таким образом он прокомментировал интервью Путина агентству ТАСС. В нем президент России, в частности, сказал, что грузины “не отползли, они отпрыгнули в сторону” от России, и призвал поблагодарить за это Саакашвили.

“Мы же с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: “Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом”. “Не, не, я никогда этого не сделаю!” – и попер. Попер – получил”, – сказал Путин.

Саакашвили написал, что никогда не собирался использовать силу, особенно в Цхинвальском регионе.

“Тем более, что там мы и так выигрывали мирно. Но я никогда не мог обещать ни Путину, ни кому-либо другому, что когда на нас нападут, я не буду отвечать и не буду защищать свою страну. Это было мое конституционное обязательство перед собственным народом, я давал такую клятву, когда становился президентом”, – отметил экс-президент Грузии.

Он считает, что Путин “пытается оправдать свою агрессию, обвиняя жертв своей же агрессии”.

“Я думаю, что в современном мире, кроме полезных идиотов, это уже мало кто проглотит. Я думаю, что он вчера вспомнил обо мне, потому что знает, что на выборах в Грузии моя партия выиграет, и это мешает ему спать ночью (парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября 2020 года). Мне даже жаль бедного Владимира Владимировича. Сколькими же выборами он должен заниматься: то в Америке, то в Украине, то в Грузии, то еще где-то. А не думал ли он заняться, например, решением проблем российского общества? Может, мы бы ему тоже в этом помогли, а?” – написал Саакашвили.

Я действительно никогда не намеревался использовать силу, особенно в ситуации с Цхинвальским регионом, тем более что там… Posted by Mikheil Saakashvili on Kolmapäev, 11. märts 2020

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет “Грузия Online”, погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения. Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Саакашвили был президентом Грузии в 2008–2013 годах, сейчас проживает в Украине.