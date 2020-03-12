Кабмин Украины возобновил работу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий

12.03.2020, 7:54, Новости дня

Кабинет Министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два. Об этом говорится в постановлении №212, опубликованном на сайте Кабмина.

Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В сентябре 2019-го Кабмином Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было присоединено к Министерству по делам ветеранов. Ведомство стало называться Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.