Игрок итальянского «Ювентуса» заразился коронавирусом

12.03.2020, 7:30, Новости дня

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Болезнь игрока в настоящее время протекает бессимптомно, передает РИА «Новости».

«Ювентус» выполняет все требуемые законом процедуры по изоляции Ругани, включая установление личностей всех, кто контактировал с игроком, говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 25-летний Ругани провел семь матчей за «Ювентус». На счету игрока семь встреч за сборную Италии.

Напомним, из-за вспышки коронавируса по всему миру отменяют спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, ранее в четверг сообщалось об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале.

Кроме того, было приостановлено проведение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Под угрозой оказались Олимпийские игры.

Коронавирусом в Италии заболели уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают рестораны и бары.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, в которой объявили повсеместный карантин.



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