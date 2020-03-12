Госдеп дал совет американцам по поводу поездок за рубеж

12.03.2020, 7:28, Новости дня

Госдепартамент США в среду призвал американцев пересмотреть свои поездки за рубеж в связи с распространением нового коронавируса, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент рекомендует гражданам США пересмотреть поездки за границу из-за глобальных последствий [пандемии] COVID-19. Во многих районах мира в настоящее время зафиксированы вспышки COVID-19 и предпринимаются действия, которые могут ограничить путешественников, включая карантин и пограничные режимы. Даже страны или области, в которых не сообщалось о случаях [заражения коронавирусом], могут ограничивать поездки без каких-либо уведомлений», – передает ТАСС текст заявления Госдепа.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней.