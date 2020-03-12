Названа причина быстрого распространения коронавируса

12.03.2020, 7:28, Новости дня

Люди забудут о необходимости соблюдать правила личной гигиены после завершения эпидемии COVID-19, именно из-за такого отношения в мире до сих пор активно распространяются опасные инфекционные болезни, сообщил директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим.

«На мой взгляд, эпидемия COVID-19 – подходящее время для того, чтобы обучить людей тому, как важна гигиена, например мытье рук или ношение маски, когда вы больны», – передает РИА «Новости» слова Сима.

По его словам, также крайне важно привить людям привычку избегать ненужных прикосновений, чтобы предотвратить передачу инфекции через контакты, а также привычку дезинфицировать различные поверхности, и в особенности туалеты.

«Исходя из опыта с SARS  я полагаю, что какая-то часть людей сохранит эти хорошие привычки и будет их придерживаться. Тем не менее, остальные расслабятся и не будут соблюдать общую гигиену после окончания болезни. Именно поэтому мы сейчас и имеем такое широкое распространение COVID-19», – сказал Сим.

Он отметил, что «даже без COVID-19 соблюдение основных норм гигиены жизненно важно, так как до 50% болезней возникают из-за плохой гигиены».

Однако, по его словам, «многие люди часто игнорируют привычку мыть руки, как правило, около 50% мужчин не моют руки с мылом после посещения туалета».

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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