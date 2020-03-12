Ирану переданы российские тесты для диагностики коронавируса

12.03.2020, 7:28, Новости дня

Россия передала порядка 800 тест-систем собственной разработки, позволяющих диагностировать коронавирус нового типа, странам ЕАЭС, Ирану, Северной Корее и Монголии, а также странам СНГ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что разработанные Роспотребнадзором тест-системы «переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану».

Уточняется, что, в частности, Ирану на безвозмездной основе переданы 500 наборов тест-систем, которые позволят провести более 50 тыс. исследований.

Сообщается, что российские тест-системы поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью заболевания выявили в Армении и Белоруссии.

Ранее Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19.

Кроме того, в РФ созданы пять прототипов вакцины от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Предложена новая методика борьбы со стрессом

17.01 / Известно, почему с аутоиммунными заболеваниями чаще встречаются женщины

07.02 / Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

21.02 / ФК «Рубин» подтвердил перелом ноги у Тарасова

17.01 / Политолог: Выступающие против демографических мер президента политики выглядят абсурдно

26.01 / Израильтянка, осужденная в России на 7,5 лет за наркотики, попросила помилования у Путина

31.01 / “Газпром нефть” и Политехнический институт в Петербурге создают наукоемкие проекты

05.02 / Число жертв коронавируса 2019-nCov выросло до 491

31.01 / ВОЗ обязалась бороться с коронавирусом, но не сможет навязать помощь другим

04.03 / Наши общие идеалы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика