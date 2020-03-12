Ирану переданы российские тесты для диагностики коронавируса

12.03.2020, 7:28, Новости дня

Россия передала порядка 800 тест-систем собственной разработки, позволяющих диагностировать коронавирус нового типа, странам ЕАЭС, Ирану, Северной Корее и Монголии, а также странам СНГ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что разработанные Роспотребнадзором тест-системы «переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану».

Уточняется, что, в частности, Ирану на безвозмездной основе переданы 500 наборов тест-систем, которые позволят провести более 50 тыс. исследований.

Сообщается, что российские тест-системы поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью заболевания выявили в Армении и Белоруссии.

Ранее Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19.

Кроме того, в РФ созданы пять прототипов вакцины от коронавируса.