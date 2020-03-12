Стюардесса дала пассажирам жизнеспасительный совет

12.03.2020, 7:28, Новости дня

Стюардесса рассказала, какую вещь всегда нужно делать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение при аварийной ситуации, сообщили СМИ.

Как пишет издание Express, главный совет из предполетного инструктажа – запомнить расположение аварийных выходов, как найти и надеть спасательные жилеты в случае падения в воду.

Но одна бортпроводница поделилась информацией, о которой не всегда говорят ее коллеги, передает РИА «Новости».

«Пересчитайте спинки кресел до ближайшего аварийного выхода. Очень может быть, что в некоторых случаях ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, поможет в такой ситуации», – написала стюардесса.



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