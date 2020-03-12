Стюардесса дала пассажирам жизнеспасительный совет
12.03.2020, 7:28, Новости дня
Стюардесса рассказала, какую вещь всегда нужно делать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение при аварийной ситуации, сообщили СМИ.
Как пишет издание Express, главный совет из предполетного инструктажа – запомнить расположение аварийных выходов, как найти и надеть спасательные жилеты в случае падения в воду.
Но одна бортпроводница поделилась информацией, о которой не всегда говорят ее коллеги, передает РИА «Новости».
«Пересчитайте спинки кресел до ближайшего аварийного выхода. Очень может быть, что в некоторых случаях ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, поможет в такой ситуации», – написала стюардесса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет