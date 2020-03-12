Коронавирус сотрясает биржу Бразилии

12.03.2020, 7:27, Новости дня

Фондовые площадки всего мира поддерживают тренд на снижение ключевых индексов. В их числе и бразильская биржа. Индекс Bovespa к моменту закрытия торгов снизился на 7,64%.

При этом в моменте падение превышало 12%: площадке даже пришлось на время приостановить торги для охлаждения пыла не на шутку переволновавшихся инвесторов и трейдеров.

Впрочем, самое серьезное падение с 1998 года произошло на бразильской фондовой площадке раньше — 9 марта, когда ключевой индекс обрушился на 10%. С начала года Bovespa потерял уже больше 28%. Тогда нефтяные котировки рухнули в среднем на 30%, а потери ключевых американских и европейских индексов составляли 7-8%.