Иран вернет Украине черные ящики с самолета Boeing 737, сбитого под Тегераном
12.03.2020, 7:07, Новости дня
Тегеран вернет Киеву черные ящики с украинского самолета, сбитого по ошибке в районе иранской столицы 8 января текущего года. Об этом сообщил посол Украины в Канаде после сессии совета Международной организации гражданской авиации, прошедшей в Монреале.
При этом не исключено, что далее бортовые самописцы могут быть переданы Франции. Это будет сделано в том случае, если понадобится дополнительная экспертиза. Данное намерение Ирана уже приветствовала Канада, чьи граждане также были на борту разбившегося самолета. Жертвами крушения стали 176 человек, напоминает телеканал "Россия 24".
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет