Иран вернет Украине черные ящики с самолета Boeing 737, сбитого под Тегераном

12.03.2020, 7:07, Новости дня

Тегеран вернет Киеву черные ящики с украинского самолета, сбитого по ошибке в районе иранской столицы 8 января текущего года. Об этом сообщил посол Украины в Канаде после сессии совета Международной организации гражданской авиации, прошедшей в Монреале.

При этом не исключено, что далее бортовые самописцы могут быть переданы Франции. Это будет сделано в том случае, если понадобится дополнительная экспертиза. Данное намерение Ирана уже приветствовала Канада, чьи граждане также были на борту разбившегося самолета. Жертвами крушения стали 176 человек, напоминает телеканал "Россия 24".