Лига чемпионов. “Атлетико” в овертайме победил “Ливерпуль”, ПСЖ обыграл “Боруссию” (Дортмунд)

12.03.2020, 7:24, Новости дня

11 марта прошло два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

ПСЖ – “Боруссия” (Дортмунд) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+1

Удаление: Джан, 89 (“Боруссия”)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

“Ливерпуль” – “Атлетико” – 1:0, 2:3 после овертайма (0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

10 марта первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, стали “Аталанта” и “Лейпциг”.

На следующей неделе пройдет еще четыре поединка, где определятся остальные участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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