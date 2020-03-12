Лига чемпионов. “Атлетико” в овертайме победил “Ливерпуль”, ПСЖ обыграл “Боруссию” (Дортмунд)
12.03.2020, 7:24, Новости дня
11 марта прошло два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.
ПСЖ – “Боруссия” (Дортмунд) – 2:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+1
Удаление: Джан, 89 (“Боруссия”)
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
“Ливерпуль” – “Атлетико” – 1:0, 2:3 после овертайма (0:1)
Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1
10 марта первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, стали “Аталанта” и “Лейпциг”.
На следующей неделе пройдет еще четыре поединка, где определятся остальные участники четвертьфинала Лиги чемпионов.
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