Кто изувечил и убил 15 пони в Дартмуре?

12.03.2020, 7:23, Разное

Феномен увечья скота (cattle mutilations) представляет собой хорошо документированные случаи, когда домашних животных (чаще всего коров, овец или лошадей) находят мертвыми, с вырезанными внутренними органами, отрезанными ушами, выменем и тд.

Кто и по какой причине делает это, до сих пор является загадкой.

Феномен начался в Северной Америке в 1960-х и даже в наши дни подавляющее большинство таких случаев приходят из этого региона.

Там же возникли версии о том, что подобные действия это работа инопланетян, тайной правительственной группы или сектантов.

Среди других стран, где случаи увечья скота встречаются в меньших масштабах, с большим отрывом лидирует Великобритания. И в этом нет ничего странного, дело в том, хотя об этом мало кто знает, именно с Великобритании все это и началось.

Да, первые странно изуродованные туши коров и овец начали находить на английских полях еще в конце 19-начале 20 века. Американский исследователь аномальных явлений Чарльз Форт собрал большую коллекцию подобных эпизодов (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Правда в британской прессе о подобном почти не писали, да и фермеры, чьи животные были убиты, тоже редко делали публичную огласку, списывая все на цыган или собак. При этом по стилю исполнения эти убийства животных были в точности такие же, какие потом начали происходить в США начиная с 1967 года.

На странным образом изувеченных животных в родных пенатах британские журналисты обратили внимание лишь в 1977 году, когда в Дартмуре были изуродованы и убиты 15 диких пони. На ужасно выглядящие трупы пони наткнулся местный житель Алан Хикс, когда ехал 11 апреля в машине по безлюдным пустошам Девоншира вместе со своими детьми.

Дартмурские пони

Хикс поспешил сообщить обо всем местным властям, однако в газеты это происшествие попало лишь через 3 месяца, что хорошо говорит о том, как сильно британская пресса игнорировала подобный феномен. Лишь в июле месяце пресса стала писать об этом случае и его расследовании, а 13 июля 1977 года в региональной газете Western Morning News появилась и вовсе удивительная заметка:

"Команда из города Торбей, прибывшая вчера, приступила к расследованию таинственной гибели 15 пони в Дартмуре, чью смерть они приписывают инопланетянам. Вооруженные счетчиками Гейгера, металлодетекторами и с масками на лицах, эти четыре человека рассмотрят то, что специалисты по животным называют совершенно ненормальным явлением.

Они надеются, что с помощью новейшего оборудования сумеют раскрыть тайну того, что произошло тут 3 месяца назад. В то время как другие эксперты искали у погибших животных признаки истощения от голода, следы болезней, отравления или ран от огнестрельного оружия, эти четверо мужчин будут искать доказательство того, что животных могли убить пришельцы".

Стада диких пони сотни лет бродят по дартмурским пустошам и являются местной достопримечательностью. У них нет никаких природных врагов и людей они тоже не боятся.

Когда Алан Хикс впервые заметил убитых пони, все 15 лежали на траве в такой позе, словно они спали. Лишь подойдя ближе, Хикс понял, что они мертвы, их ноги были переломаны, а в телах зияли окровавленные дыры там, откуда вырезали плоть или органы.

Дартмурские пустоши

По виду было похоже, словно пони убили буквально за день или максимум два до их обнаружения, однако когда после сообщения Хикса сюда приехала полиция и стала вести расследование, оказалось, что тела пони неестественно быстро разлагаются, поэтому полноценно осмотреть все 15 трупов оказалось просто невозможно.

Полицейские рассматривали множество версий, от попадания молнии в стадо во время грозы, до эпидемии паразитарных болезней и сатанинских ритуалов. Ничего из этого доказать тоже не удалось.

Удалось ли той самой группе из Торбей найти в Дартмуре что-то необычное, так и осталось неизвестным, дело в том, что после той газетной заметки об этих людях пресса больше не сообщала.

Лишь в 1991 году ныне покойный Джонотан Даунс, плодовитый британский журналист и глава криптозоологического Центра Fortean Zoology, начал копаться в архивах, пытаясь найти следы той самой исследовательской группы. Ему удалось найти нескольких людей, которые были связаны с тем "инопланетным" расследованием, но по каким-то причинам каждый из них высказал стойкое нежелание общаться на эту тему.

Расследование смерти этих 15 пони до сих пор остается самым крупным британским событием подобного рода. Все прочие случаи странной смерти животных, которые происходят в этой стране и в наши дни, до сих пор получают очень скудное освещение в британской прессе и полиция редко полноценно расследует их.