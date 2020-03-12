Бретарианство не работает, но солнцеедов и праноедов меньше не становится

12.03.2020, 7:22, Разное

Некоторые вещи в человеческой жизни кажутся неизбежными из-за нашей биологии, одна из которых это то, что людям требуется регулярное поглощение воды и пищи.

Это является естественным и очевидно не требует подтверждения, однако существует странный культ, приверженцы которого считают, что люди могут прекрасно существовать без таких "глупых" вещей как еда и вода.

Движение под названием Бретарианство, которое также называют Солнцеедением или Праноедением, следует радикальному убеждению, что можно достичь высшего состояния бытия, перенастроив свой организм так, чтобы получать жизненную энергию лишь от воздуха и солнечного света (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В то время как строгие посты являются неотъемлемой частью многих религий, от основных как христианство и ислам, до ответвлений, таких как джайнизм или даосизм, бретарианство подняло отказ от еды и воды на экстремальный уровень.

Согласно их доктрине, каждый человек путем усиленных тренировок тела и ума может научится легко обходиться без пищи длительное время или постоянно, а самые опытные и просветленные могут обходиться и без воды.

Суть бретарианства сводится к понятию прана – мистической энергии, означающей на санскрите жизненный воздух или жизненную силу, и возникшей в индуизме. Согласно индийской философии, прана пронизывает всю Вселенную и течет через все живые и неживые предметы. Прана играет важную роль в таких практиках как йога, индийская традиционная медицина и боевые искусства.

Для бретарианцев прана это единственный приемлемый источник энергии для просветленного человека. Но чтобы достичь того уровня, на котором будет возможно питаться лишь ею, надо пройти через несколько этапов и отказываться от пищи и воды постепенно.

Первым делом следует отказаться от мясной пищи, то есть стать вегетарианцем. Потом надо стать веганом – отказаться от молока, яиц, меда и прочих продуктов животного происхождения. Потом питаться лишь фруктами, потом отказаться от твердой пищи и тд. Каждый этап дополняется длительными сеансами сидения на солнце, желательно с открытыми глазами.

Если все это делать самоотверженно и практиковаться годами, то рано или поздно ты наконец достигнешь просветления и станешь праноедом, как уверяют приверженцы культа.

В доказательство того, что это реально, бретарианцы как правило приводят в пример несколько известных имен. Одно из них это индийский йог Прахлад Джани, который наделал немало шуму в прессу несколько лет назад, когда заявил, что 70 лет прожил без еды и воды, питаясь лишь воздухом и светом.

Джани даже пытались изучить в больничных условиях, где он был под наблюдением 24 часа в сутки и он провел так 2 недели, за которые будто бы реально ничего не ел и не пил. При этом Джани нормально себя чувствовал и не жаловался на здоровье.

Правда никто из врачей не смог сказать, было ли это просто чудом временной голодовки или Джани и правда мог бы выдержать в подобном темпе куда более длительный срок. Кроме того были подозрения, что Джани жульничает и каким-то образом все-таки получает воду и пищу.

Есть также некий Рэй Маор, ставший популярным после появления в передаче на израильском ТВ, в которой он рассказал, что может легко и без малейших последствий до 8 дней обходиться без пищи и воды.

Самой известной персоной в бретарианстве считается Эллен Грив, глава бретарианского общества в Австралии. Известная более как Джасмухин, она неоднократно заявляла, что в состоянии по несколько месяцев обходиться без еды и воды, питаясь лишь свежим воздухом и солнечным светом.

Также популярен основатель бретарианской группы в США Уайли Брукс, утверждающий, что он способен продержаться без еды и воды неограниченные сроки.

Еще в СМИ прославилась пара бретарианцев Акахи Рикардо и Камила Кастелло, которые рассказали, что вот уже полных 9 лет живут практически не принимая пищу. При этом у них еще есть двое детей, которых они, к счастью, пока не приобщили к своему образу жизни.

"Люди легко могут обходиться без пищи, до тех пор пока они получают энергию из воздуха вокруг нас. В течении трех лет Акахи и я не ели вообще ничего, а теперь мы едим лишь по чуть-чуть. К примеру, когда мы находимся среди друзей, или когда мне захочется попробовать на вкус новый фрукт", – утверждает Камила Кастелло.

К сожалению, наука не согласна с ними в том, что подобное возможно даже в принципе. Без пищи и воды организм человека начинает разрушаться, кровь становится гуще, почки работают со сбоями, а ваше тело начинает поглощать само себя, истребляя запасы жира и мышц. При длительном голодании происходит отказ работы внутренних органов и человек впадает в кому, а потом умирает.

В целом люди, в зависимости от климата и других условий, могут прожить совсем без воды максимум 7-10 дней, а без пищи около 21-25 дней. Даже растения не могут выжить полностью лишь на одном солнечном свете, им еще и нужны питательные вещества в почве, а также вода.

Так каким образом бретарианцы могут длительное время голодать, не пить воду и нормально себя чувствовать? Большинство исследователей считают, что они попросту всех обманывают, либо сильно преувеличивают. Немало было тех, кого разоблачили, находя у них запасы воды и продуктов или поймав их рядом с источником пищи и воды.

Среди таких была и та самая Джасмухин, которую однажды застали с пакетами продуктов в комнате. Она заявляла, что еда принадлежит ее мужу, но все это было очень подозрительно.

Также она не прошла проверку, когда проводился эксперимент, где ее поселили в специальном здании. Джасмухин заявила, что из-за проходящей рядом оживленной дороги она не может питаться свежим воздухом. Хорошо, сказали проверяющие и перевели Джасмухин в другое здание на свежем воздухе. И там уже через 4 дня без еды и воды Джасмухин стало так плохо, что пришлось прерывать эксперимент и вызывать врачей.

Упомянутый выше Уайли Брукс тоже был пойман с поличным, когда выходил из небольшого магазинчика с кучей закусок в то время, когда держал очередной праноедовый пост. Также Брукс признался в интервью, что иногда "разбавляет" свой пост чизбургером, но не потому, что хочет есть, а якобы, чтобы соблюдать "пищевой баланс".

Также не в пользу бретарианства будут все те многочисленные случаи, когда люди, пытающиеся проходить стадии к праноедению, заканчивали с тяжелыми истощениями, комой или даже смертью.

Но несмотря на все это, число праноедов меньше не становится, их движение очень популярно и огромное количество людей искренне считают, что это работает. Особенно много бретарианцев стало в последнее десятилетие, когда люди стали одержимы йогой, медитацией и прочими восточными практиками.

По словам доктора Рашини Раджа, гастроэнтеролога из NYU Langone Medical Center, бретарианство не основано на медицинских фактах и несовместимо с жизнью.

"Существует ряд доказательств, что ограничение калорийности пищи может быть полезным для здоровья, но ничего экстремального. Если они действительно верят в это, то они верят в бред. Нет ни одного способа, согласно которому это было бы возможным", – заявил Раджа в интервью The NY Post.