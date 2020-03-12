Женщине пересадили мужские руки и у них изменился цвет кожи, а пальцы стали более тонкими

12.03.2020, 7:22, Разное

21-летняя индианка Шрея Сидданагоудер повредила обе руки в результате ДТП в 2016 году, когда она ехала на своей машине по дороге в колледж в городе Пуна, штат Карнатака.

Врачи поначалу пытались спасти ее руки, но в итоге были вынуждены провести ампутацию обеих рук на уровне локтя. После этого Шрея еще около года восстанавливалась.

Когда раны зажили и Шрее сказали ждать, когда ей сделают протезы, девушка решила взять судьбу в свои руки. Она слышала о том, что сейчас врачи могут сделать пересадку рук и решила записаться на подобную операцию (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

9 августа 2017 года Шрея пришла в больницу, чтобы подать заявку и случилось чудо, в тот же день в распоряжении врачей поступили донорские руки, полностью подходящие девушке. Правда это были мужские руки, но по своим размерам и другим параметрам они соответствовали требованиям.

Всего в очереди на пересадку рук в госпитале Амрита стояло более 200 человек, так что этой девушке и правда повезло. И Шрея согласилась на операцию, которую провели уже через день.

Операция длилась 13 часов и в ней приняли участие 20 хирургов и команда анестезиологов из 16 человек. Сначала хирурги скрепили кости, потом сшили артерии и вены, мышцы и сухожилия, а в конце кожу.

Процедура закончилась успешно, но это было лишь начало, никто не знал, приживутся ли у девушки донорские руки, сможет ли она двигать ими и другие аспекты.

Последующие полгода Шрея проходила интенсивную физиотерапию, чтобы разрабатывать новые руки. Она признается, что поначалу было очень неудобно, потому что новые руки со всеми бинтами и креплениями оказались тяжелыми и громоздкими. Также требовалось время на то, чтобы в новых руках восстановилась связь через нервную систему.

А потом и врачи и члены семьи Шреи стали замечать удивительные изменения в новых руках. Про донора этих рук Шрее было известно, что он был студентом и разбился на мотоцикле. Его кожа была немного темнее, чем кожа Шреи, а жировой слой был толще и это было заметно невооруженным взглядом.

Однако через несколько месяцев жировой слой в новых руках стал истончаться, пальцы стали выглядеть более тонкими и длинными, а кожа на новых руках так посветлела, что теперь практически не отличалась по оттенку от кожи Шреи.

"Я вижу ее руки каждый день и эти изменения заметны. Теперь эти руки выглядят как руки женщины, запястье стало более тонким. Это замечательные изменения", – пояснила мама Шреи.

С жировым слоем все более менее понятно, но почему изменился оттенок кожи на руках, врачи не дают никаких объяснений, строя лишь предположения.

"Пересадка рук все еще очень редкая операция, а трансформация оттенка кожи встречается еще реже. Мы не можем комментировать в чем причина, пока не будет проведено надлежащее исследование", – заявил доктор Удей Хопкар, руководитель отделения дерматологии в KEM Hospital, Мумбаи.

"Это наш первый опыт пересадки мужских рук женщине. Мы можем лишь догадываться, что к таким изменениям привели женские гормоны, но оценить точную причину сложно", – говорит доктор Субрамания Айер, глава пластической и реконструктивной хирургии в Институте Амрита.

С каждым днем Шрее все удобнее и комфортнее двигать новыми руками, она сделала большой прогресс. Она уже спокойно может делать многие обычные повседневные вещи, в том числе научилась быстро записывать лекции в колледже.