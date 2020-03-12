«Туфли мачехи»: Повзрослевшую дочь Анастасии Волочковой раскритиковали за «взрослую» обувь

12.03.2020, 7:07, Разное

Не так давно дочь российской балерины Анастасии Волочковой на своей странице в Instagram выложила несколько фотоснимков. В комментариях к посту подписчики активно обсуждают образ Ариадны, отмечая, что «взрослые» туфли на ногах подростка «явно принадлежат мачехе».

На кадрах дочь Волочковой выглядит настоящей принцессой – она одета в легкую блузу и плиссированную юбку-клеш длиной чуть выше колена, на ногах – белые туфли-лодочки на небольшом каблуке. В подписи к посту наследница балерины написала: «Каждая девушка должна хотя бы раз почувствовать себе принцессой».

По мнению комментаторов, формировать собственный стиль дочери знаменитости помогает мачеха. Новая избранница Игоря Вдовина нашла общий язык с его наследницей. Подписчики считают, именно она дает падчерице свою одежду, поскольку туфли на ногах девушки явно принадлежат взрослому человеку, но Анастасия Волочкова предпочитает одежду и обувь другого типа, а самостоятельно подросток не смогла бы подобрать себе такие наряды. Тем не менее, подписчики написали в комментариях к фотографиям много комплиментов в адрес Ариадны и отметили, что не видят ничего плохого в совместном пользовании некоторыми вещами.

Поклонники отмечают, с дочерью у Анастасии Волочковой не совпадают не только предпочтения в одежде, но и увлечения: Ариадна не занимается балетом, но все же ведет активный образ жизни. Однако российская балерина много делает для того, чтобы дочь занималась тем, что ей нравится. Сейчас наследница звезды увлечена танцами и вокалом.