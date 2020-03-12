Засыпался гражданин. Убийца 13-летней девочки: теперь заговорит

12.03.2020, 6:59, Разное

Найдено тело пропавшей в Тамбовской области 13-летней Лизы Черновой. Не в реке, как сообщал убийца, оно было закопано на берегу. Мы писали об этой мрачной на тот момент недокрученной следствием истории – “Педофил – не педофил? Убил 13-летнюю девочку – изнасилование на себя не берет”. В том числе и то, что не нравятся следствию показания 35-летнего Александра Липатова – путается. Не зря.

Александр Липатов и в датах запутался – девочка пропала 7, а он сбил ее 8, и в прочих показаниях наврал.

Сейчас криминалисты-патологоанатомы будут проводить экспертизу тела девочки. Говорить Липатов не хочет. Но заговорит – куда денется.

Жители села Боково в Тамбовской области, кстати, вышли на стихийный митинг. 7 марта девочка вышла с дискотеки в местном ДК, сказала родителям по телефону, что идет домой, но пропала по пути. Местные жители заявляют, что в тот вечер слышали на улице крики. 35-летний упырь рассказал, что одолжил у родственника автомобиль и насмерть сбил школьницу и, испугавшись, выбросил тело в реку Цна. Местные полагали, что ребенок мог стать жертвой изнасилования и убийства. Не зря.

Кто же хочет идти на зону по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней? Но экспертиза, скорее всего, будет однозначной. И приговор самым жестким.

Редкий педофил доплывает до середины… допроса, когда следствие ведут профессионалы.

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