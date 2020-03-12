Врач рассказала о связи питания и бессонницы

12.03.2020, 6:59, Новости дня

Нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в вечернее время. Такая тяга больше характерна для «сов», чем для «жаворонков», рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

«Как связаны сон и еда? Кофеин ухудшает засыпание, делает сон более поверхностным. Углеводы перед сном могут вырабатывать гипогликемию – падает давление, температура, это вызовет пробуждение. Или могут быть элементарные приступы голода, которые заставляют проснуться и поесть. Однако чаще бывает обратный эффект, когда после бессонной ночи человек начинает есть больше вредной пищи на ночь», передает радио Sputnik слова Царевой.

«Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру – пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое. «Совы» по сравнению с «жаворонками» больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии и прочим проблемам. Бывает и синдром «ночной еды», когда после семи вечера мы принимаем больше 25% от общего рациона пищи. Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, связано стрессом», – рассказала Царева.

Она также объяснила, почему некоторых людей клонит в сон после переедания.

«Это может быть признаком инсулинорезистентности, когда с поступлением пищи углеводы повышают сахар в крови, на него вырабатывается больше инсулина, чем у здорового человека. И это большое количество инсулина резко снижает сахар в крови: отсюда сонливость, усталость вялость и желание заснуть. То же самое можно наблюдать при депрессии, повышенном стрессе и при прокрастинации, когда мы хотим увильнуть от какой-нибудь работы», – сказала Царева.

Ранее врачи предупредили об опасности храпа.



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