Чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса

12.03.2020, 6:59, Новости дня

Проведение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлено после того, как один из игроков лиги заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе НБА.

Как информирует телеканал TSN, положительный тест на коронавирус сдал центровой «Юты» Руди Гобер. Он не присутствовал на матче, когда его команда должна была встретиться с «Оклахомой». Игру отменили из соображений безопасности, передает ТАСС.

Из-за вспышки коронавируса по всему миру отменяют спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, ранее в четверг сообщалось об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале.

Под угрозой оказались Олимпийские игры.