Россиян предупредили о росте цен на ряд медицинских товаров

12.03.2020, 6:59, Новости дня

Российская ассоциация аптечных сетей не прогнозирует серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля, но ожидает подорожания импортной медицинской техники, сообщил председатель координационного совета ассоциации Евгений Нифантьев.

«Что точно вырастет, это медицинская техника – тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро», – передает РИА «Новости» слова Нифантьева.

Он добавил, что лекарства пострадают в меньшей степени, так как около 40% объема медикаментов, реализуемых в аптеках, составляют лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Цены на них зарегистрированы постановлением правительства России, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет», – сказал Нифантьев.

Кроме того, по его мнению, российский фармацевтический рынок является высококонкурентным как в аптечном сегменте, так и в сегменте производителей лекарств.

«Я разговаривал с некоторым количеством отечественных производителей, и, вне зависимости от того, что субстанции импортные, они готовы сдерживать рост цен», – сказал Нифантьев.

 Он также заметил, что в случае увеличения стоимости препаратов импортного производства, фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских лекарств.

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи в среду, 11 марта, вырос на 2,43% – до отметки в 73,13 рубля. Доллар впервые с марта 2016 года поднимается выше отметки в 73 рубля.



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