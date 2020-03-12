Мнение: Признание (Талибан и США)

12.03.2020, 6:50, Разное

Совбез ООН единогласно принял резолюцию США, поддерживающую договоренности между Штатами и радикальным движением "Талибан", передает корреспондент РИА Новости. Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что Талибан сделал предпоследний шаг к признанию себя национально-освободительным движением. Последний будет сделан, когда он придет к власти в Афганистане и будет представлен в качестве таковой в ООН.

В целом всё происходит, как и должно происходить. В новейшее время, которое можно отсчитывать с момента крушения СССР и двуполярного мира, существенно трансформировались и национально-освободительные движения во всем мире. Ожесточенность, с которой теперь ведётся национально-освободительная борьба, вытекает из сути однополярного мира, в котором страны Третьего мира стали самой обездоленной периферией, не имеющей ни малейших перспектив. Во времена блоковой системы Третий мир имел возможность маневра и баланса, а потому всегда мог рассчитывать на защиту со стороны какого-нибудь блока и возможность развития под его зонтиком. Сегодня этого нет, нет и перспектив, поэтому борьба принимает предельно варварские и крайние формы. И во многом направлена на создание субъектов на гораздо более низком уровне развития, что объективно обуславливается предельно низкой ресурсной базой сегодняшней капиталистической периферии. Рассчитывать они могут лишь на себя. Именно поэтому востребованы идеи возвращения в прошлое – оно проще, понятнее и более устойчиво. Но – без шансов на движение вперед. Тем не менее, даже эти полудикие (с нашей точки зрения) субъекты – Талибан, разнообразные варианты сирийской Джебхат-ан-Нусры, ИГИЛ, йеменская "Ансар Алла", ливанская Хезболла – всё это именно национально-освободительные движения нового времени. Их можно игнорировать, можно с ними воевать, но рано или поздно они тоже пройдут тот путь, который прошел Талибан. У них просто нет иных вариантов. Альтернатива – смерть. В буквальном смысле.

То, что Талибан был назван международной террористической организацией – сугубо политический и ничем особо не обоснованный шаг США, которым для преодоления краха конца 90 годов потребовалась полноценная война. Так как системного противника уже не было, было решено его создать. И он был создан в лице мифического "международного терроризма", а поводом для объявления ему войны стал кстати подвернувшийся теракт 911, который крайне откровенно носил характер проектной провокации самих США.

Однако жизнь сложнее любых политтехнологических схем. Талибан с самого начала целиком и полностью подпадал под классическое определение национально-освободительного движения. Его целью было и остается построение национального государства, а потому после безуспешных попыток решить его проблему военным путем было принято решение принять неизбежное. Талибан победил, а победитель имеет право на признание.

Ситуация с Талибаном демонстрирует сегодняшнее состояние российской внешней политики. Никто не мешал России раньше США признать талибов, снять с них статус международных террористов и вести с ними диалог, как с полноправным субъектом. Но Россия вежливо и угодливо дождалась, пока это сделают США, после чего, нет сомнений, также пойдет по этому пути. В советской пропаганде это называлось "следовать в фарватере политики США". Вот мы и следуем. Все разговоры о российской субъектности – это разговоры в пользу бедных. Реально мы сегодня второразрядная страна, не имеющая своего мнения и не имеющая своих интересов в международной политике. При этом нужно понимать, что от Афганистана до США тысячи километров и пару океанов, а до нас – вот мы тут рядом. Но Россия покорно ждала, что скажут Соединенные Штаты. Это и есть показатель веса на международной арене. Такие вот не очень значительные (на первый взгляд) эпизоды служат маркером гораздо лучше любых воплей маститых экспертов в студиях.