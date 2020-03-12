В австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих

12.03.2020, 6:28, Новости дня

В результате череды нападений мужчины с ножом на прохожих на востоке австралийского Мельбурна погибли два человека, еще двое получили ранения. Нападавшего застрелили в ходе ареста, информирует полиция штата Виктория.

Правоохранители в ночь со среды на четверг получили сообщение о мужчине с ножевыми ранениями, обнаруженном в одном из восточных районов города. Прибывший на место наряд оказал пострадавшему первую помощь, однако мужчина умер по прибытии в больницу, передает ТАСС.

Подозреваемого в нападении установили, он оказал сопротивление при задержании и был застрелен офицерами полиции.

По данным следствия, перед этим подозреваемый совершил еще ряд нападений на прохожих. В том числе он ранил офицера полиции и двух женщин, одна из которых также позднее умерла в больнице, а вторая находится в критическом состоянии.

Личность мужчины установили, он не имел никаких связей с террористическими организациями и криминального прошлого. Мотивы преступника еще предстоит выяснить.

В ноябре в Мельбурне один человек погиб, двое пострадали в результате нападения мужчины с ножом.