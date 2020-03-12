Начались продажи недорогого смартфона Realme 6

12.03.2020, 6:23, Новости дня

Новый недорогой смартфон Realme 6 уже с сегодняшнего дня поступил в свободную продажу.

Изначально инсайдеры анонсировали, что девайс имеет уникальный дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. Вместе с тем новая модель Realme 6 может похвастаться полноразмерным 6,5-дюймовым экраном с высоким разрешением. Дактилоскопический сканер здесь уместили на боковой панели устройства.

Высокую производительность и быстродействие аппарата Realme 6 обеспечивает мощный восьмиядерный чип MediaTek Helio G90T с 4-8 гигабайтами оперативной памяти в разных комплектациях. Кроме того, размер постоянной памяти смартфона равен от 64 до 128 гигабайт в разных версиях. Новинка получила усиленную батарею, которая имеет емкость 4300 мАч. Приобрести аппарат можно по цене от 175 долларов.