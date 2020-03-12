Складной смартфон Huawei Mate Xs скоро привезут в Россию

12.03.2020, 6:23, Новости дня

Представители компании Huawei анонсировали скорое поступление в РФ нового складного смартфона Huawei Mate Xs.

Вместе с тем пока технические характеристики и достоинства устройства остаются неизвестными. Производитель умалчивает подробности и о стоимости нового гаджета. Вместе с тем ни один из крупных ритейлеров пока не готов к старту продаж продвинутого складного смартфона Huawei Mate Xs. Вместе с тем на торговой площадке AliExpress новинка уже доступна по внушительной цене около 459 тысяч рублей.

Напомним, новый смартфон еще на прошлой недели появился в продаже, однако первая партия Mate Xs была распродана в считанные часы. Это свидетельствует о высоком спросе, тогда как очередь на покупку гаджета уже составляет около 1 миллионов заявок.