Складной смартфон Huawei Mate Xs скоро привезут в Россию

12.03.2020, 6:23, Новости дня

Представители компании Huawei анонсировали скорое поступление в РФ нового складного смартфона Huawei Mate Xs.

Вместе с тем пока технические характеристики и достоинства устройства остаются неизвестными. Производитель умалчивает подробности и о стоимости нового гаджета. Вместе с тем ни один из крупных ритейлеров пока не готов к старту продаж продвинутого складного смартфона Huawei Mate Xs. Вместе с тем на торговой площадке AliExpress новинка уже доступна по внушительной цене около 459 тысяч рублей.

Напомним, новый смартфон еще на прошлой недели появился в продаже, однако первая партия Mate Xs была распродана в считанные часы. Это свидетельствует о высоком спросе, тогда как очередь на покупку гаджета уже составляет около 1 миллионов заявок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10

06.02 / Резкое падение атмосферного давления зафиксировали в Москве

25.02 / Эрмитажного кота сделали оракулом чемпионата Европы по футболу

31.01 / Сиара беременна в третий раз

30.12 / Компании Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

28.02 / Матвиенко передаст Белоруссии капсулу с землей с мест захоронения советских солдат подо Ржевом

30.01 / Путин попросил Нетаньяху передать налучшие пожелания Иссахар

06.02 / В результате аварии самолета в Турции 5 февраля трое человек погибли, 176 пострадали

27.02 / Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Норвегии

25.02 / Российского актера задержали на Рублевке с 90 таблетками МДМА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика