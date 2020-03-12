В марте выйдут ноутбуки на Ryzen 4000

12.03.2020, 6:23, Новости дня

Компания AMD совсем недавно выпустила новые процессоры Ryzen 4000, которые отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью.

В свою очередь, уже в скором времени может состояться выпуск новых компактных ноутбуков, которые первыми получат процессоры Ryzen 4000. Производитель также анонсировал, что благодаря данным чипам станет возможным добиться повышенной автономности для любых ноутбуков.

В ближайшее время появятся первые данные о готовящихся ноутбуках, однако эксперты уверены, что в последующий период чипы Ryzen 4000 начнут применять для большинства портативных устройств. В свою очередь, сроки выхода новых ноутбуков пока удерживаются в тайне, как и названия данных моделей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Коломойский шантажирует Зеленского, Офис президента пугает фракцию “Слуги народа” перевыборами. Главное из Telegram-каналов

10.02 / Госбюро расследований проводит обыски в Гослесагентстве и лесхозе в Житомирской области

03.01 / В РФ растут продажи дизельных машин

15.01 / Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск

26.02 / Александр Жуков предложил провести прощальный матч Шараповой в России

13.01 / «Единая Россия» сформирует перечень оперативных поручений по итогам послания Путина

21.01 / Кораблекрушение на Дунае. Суд в Будапеште снова отправил украинского капитана под домашний арест

14.02 / Гитарист Queen сыграл для коалы, выжившей в пожаре

09.02 / Спецназ в Таиланде взял штурмом здание, но солдат-убийца сбежал

03.02 / В Украине ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика