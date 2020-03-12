В марте выйдут ноутбуки на Ryzen 4000

12.03.2020, 6:23, Новости дня

Компания AMD совсем недавно выпустила новые процессоры Ryzen 4000, которые отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью.

В свою очередь, уже в скором времени может состояться выпуск новых компактных ноутбуков, которые первыми получат процессоры Ryzen 4000. Производитель также анонсировал, что благодаря данным чипам станет возможным добиться повышенной автономности для любых ноутбуков.

В ближайшее время появятся первые данные о готовящихся ноутбуках, однако эксперты уверены, что в последующий период чипы Ryzen 4000 начнут применять для большинства портативных устройств. В свою очередь, сроки выхода новых ноутбуков пока удерживаются в тайне, как и названия данных моделей.