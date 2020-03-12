«Пусть всё будет очень хорошо!»: Дима Билан поддержал попавшую на карантин Яну Рудковскую

12.03.2020, 6:07, Разное

Дима Билан поддержал попавшую на карантин Яну Рудковскую. Ранее музыкальный продюсер пояснила о том, что собирается провести дома 14 дней.

На своей странице в Instagram Яна Рудсковская поделилась новым снимком, на котором запечатлён роскошный букет белых тюльпанов и завтрак. Под фото телеведущая пояснила о том, что с нетерпением ждёт 17 марта – дня окончания её карантина. «Время тюльпанов, а скоро наступит и время пионов, жду 17 марта – время окончания карантина, и поеду покупать мои любимые цветы!» – написала Рудковская. По прошествии двух недель она планирует постепенно вернутся к своему обычному графику.

Дима Билан решил поддержать музыкального продюсера. Под снимком артист оставил ободряющий комментарий. «Пусть все будет очень хорошо!Будем дожидаться вашего скорейшего возвращения», – написал певец.

Напомним, после пребывании во Франции Яна Рудковская пояснила о том, что уходит на домашний карантин. По этой причине бизнесвумен перенесла вечеринку в честь своего юбилея и отменила семейный отдых. Тем не менее, знаменитость продолжает работать удалённо. В своем Telegram-канале телеведущая отметила, что сейчас замечательно себя чувствует. Она по несколько раз в день меряет температуру тела и следует всем правилам гигиены.