Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

12.03.2020, 5:59, Новости дня

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом.

Хэнкс на своей странице в Twitter рассказал, что, находясь в Австралии, они почувствовали слабость и простуду, а также «боль в теле».

«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», – рассказал актер.

Он добавил, что они с супругой будут находиться под наблюдением медиков и будут изолированы, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Том Хэнкс сыграл в известных фильмах «Большой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Чудо на Гудзоне».

По данным австралийского телеканала SBS, 63-летний Том Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, передает ТАСС.

В заявлении киностудии Warner Bros. говорится, что компания «тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать» с Хэнксом.

В настоящий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения новым коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли три человека, 21 человек выздоровел. 

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что запретил въезд на американскую территорию из Европы. Новые правила вступают с полуночи пятницы, 13 марта, и продлятся 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 тыс. 162 человек, умерли 37 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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