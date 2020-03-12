Белый дом может перенести крайние сроки подачи налогов из-за вспышки коронавируса

12.03.2020, 5:56, Новости дня

Правительство США предпринимает все новые меры по борьбе с пандемией – как теперь называет ситуацию ВОЗ – коронавируса. К вечеру среды вашингтонское издание Politico, со ссылкой на парламентские источники, сообщило о решении аппарата Конгресса США прекратить проведение экскурсий по Капитолию, который является одной из самых популярных достопримечательностей для жителей и гостей столицы. Точная дата, когда экскурсии будут прекращены, пока не объявлялась.

Другой беспрецеденой мерой может стать готовящийся администрацией Трампа вариант возможного переноса крайнего срока подачи налоговых деклараций, с традицонной даты 15 апреля на более позднее время. Это предполагается сделать для части налогоплательщиков, чтобы смягчить последствия вспышки коронавируса для американской экономики.

Об этих планах сообщил Конгрессу в среду министр финансов Стивен Мнучин, сказав, что администрация Белого дома собирается отложить дату окончания налогового сезона для большей части индивидуальных налогоплательщиков и для малого бизнеса.

По словам Мнучина, администрация полагает, что отсрочка платежей приведет к возвращению в экономику более 200 млрд долларов, которые в противном случае были бы потрачены в следующем месяце на уплату налогов. Он не сообщил, на какой срок будет перенесено окончание сезона.

Позже Мнучин в беседе с журналистами заявил, что отсрочка коснется «практически всех американцев, кроме сверхбогатых» людей.

Отсрочка уплаты налогов не коснется также больших корпораций, однако министр не уточнил размер доходов, который будет попадать в эту категорию.

Министр сказал, что возглавляемое им ведомство порекомендует президенту Дональду Трампу одобрить эту меру. Официальное сообщение об отсрочке окончания налогового сезона должно появиться в ближайшее время.

Федеральное налоговое управление также может отменить процентные платежи и другие штрафы за несоблюдение крайнего срока подачи деклараций.

Члены Конгресса призвали администрацию пойти на эту меру в условиях кризиса, связанного с коронавирусом.