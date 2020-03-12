Дональд Трамп сообщил о введении запрета на авиаперевозки между США и континентальной Европой

12.03.2020, 5:56, Новости дня

Пытаясь успокоить страну и погасить панику, возникшую среди американцев из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, президент Дональд Трамп в среду вечером обратился с посланием к нации в прямом эфире из Овального кабинета.

Президент сообщил о запрете на авиаперевозки из континентальной Европы (не включая Великобританию) в США на срок 30 суток, начиная с полночи пятницы, 13 марта.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен обратиться в Конгресс за ратификацией целого ряда мер его администрации, направленных на медицинскую и финансовую помощь американским бизнесам и индивидуальным работникам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Перед выступлением президент опубликовал в своем твиттер-аккаунте анонс предстоящего обращения, написав, что «СМИ должны рассматривать это, как время единения и силы. У нас есть общий враг, на самом деле враг всего мира, коронавирус. Мы должны победить его как можно быстрее и без опасных последствий. Для меня нет ничего важнее жизни и безопасности Соединенных Штатов!»

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Названы сроки начала продаж электромотоцикла Aurus

03.03 / Korean Air приостановила полеты в Россию из-за коронавируса

11.03 / Доллар обновил четырехлетний минимум

13.01 / США не снимут с Ирана санкции до тех пор, пока Тегеран не согласится на переговоры – советник Трампа

17.01 / Познер вступился за «оскорбившего верующих» Урганта

01.02 / Посол Лион: В дипломатических отношениях между Израилем и Украиной все лучезарно. У нас нет проблем

08.03 / Засевшие в Идлибе боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

31.12 / Бурджанадзе предрекла РФ и Грузии сложные отношения в 2020 году

10.02 / Мишустин потребовал от министров не раздавать необоснованных обещаний

10.02 / Фотограф из Самары пожаловался в ЕСПЧ на пытки по делу о взрыве в архангельском ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика