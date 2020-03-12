Сивохо: В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия

12.03.2020, 5:47, Новости дня

11 марта в эфире телеканала Наш советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом.

Отвечая на вопрос, как продвигается ситуация со вступлением Украины в НАТО, Сивохо сказал: “В этом направлении ничего не происходит”.

“Да, есть стремление, которое закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что с этим делать?” – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

26 февраля 2020 года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что для того, чтобы стать членом Североатлантического альянса, необходим переход украинской армии на стандарты НАТО, а этот процесс тормозился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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