Handelsblatt – коронавирус вскрыл слабости США

12.03.2020, 5:42, Новости дня

Ситуация с коронавирусом выявила ряд недостатков американской экономики и социальной системы, пишет Handelsblatt. Отсутствие у миллионов граждан США медицинской страховки приводит к более стремительному распространению болезни, а также обнищанию людей. К тому же падение цен на чёрное золото сильно ударило по местной нефтяной промышленности, отмечает немецкое издание.



Reuters

Эпидемия коронавируса обнажила экономические проблемы и недостатки социальной системы в США, пишет Handelsblatt. Дело в том, что многие американцы не ходят к врачам из-за отсутствия у них медицинской страховки. К тому же не везде можно уйти на больничный с сохранением зарплаты. Уволить же человека не так трудно. Всё это усложняет раннее распознавание инфекции, а также способствует более быстрому распространению болезни.

К тому же люди лишаются средств к существованию. При этом во многих семьях нет накоплений на непредвиденный случай. Некоторые объясняют эти слабости тем, что капитализм и благосостояние несовместимы с хорошо функционирующей социальной системой. А слабая социальная система в свою очередь приводит к экономическим проблемам.

Но это не единственная слабость США, которую вскрыл коронавирус. Американская нефтяная промышленность сильно зависит от мировых цен на чёрное золото. Они не должны слишком сильно снижаться, чтобы инвесторы и дальше были готовы финансировать в убыточные предприятия с большими долгами. Недавнее же падение цен на нефть вызвало беспокойство на рынке высокодоходных облигаций.