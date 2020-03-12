Bloomberg – медицинские маски стали дефицитом, и на всех их не хватает

12.03.2020, 5:42, Новости дня

Как отметил глава компании, которая занимается поставками медицинского оборудования, из-за коронавируса производство в Китае сократилось, и это касается, в том числе, медицинских масок. Так что скоро их может не хватать даже работникам здравоохранения, которым уже в некоторых странах предложили использовать одноразовые маски повторно, пишет Bloomberg.



Reuters

Глава американской компании Dealmed, которая занимается поставками медицинского оборудования, заявил, что у них могут в течение двух недель закончиться все медицинские маски, если китайцы, с которыми они работают, не вернутся к производству, пишет Bloomberg.

По словам собеседника журналиста, каждый день им приходится решать, кому поставить маски: например, в больницы на окраине или сотрудникам скорой помощи. И эта ситуация, как пишет издание, характерна для всего мира: поставщики не в силах удовлетворить весь спрос со стороны работников здравоохранения.

Правительства некоторых государств запретило вывозить медицинские маски за их границы. Однако такие меры могут сделать бедные страны беззащитными перед коронавирусом. Медики без масок не станут работать, и экономика будет парализована. В других странах, включая Японию и Германию, сказали использовать одноразовые маски повторно.

Всемирная организация здравоохранения уже направила партии масок в бедные страны вроде Камбоджи, Уганды, Ирана, но и так ожидают, что скоро масок станет не хватать.

До эпидемии Китай производил почти половину всех медицинских масок в мире — по 20 миллионов штук в день. Некоторые компании отмечают, что увеличили производство в 3 раза на фоне ситуации с коронавирусом.

Многим не по душе такая зависимость от Китая, поэтому представители Всемирной медицинской ассоциации призывают устроить отдельные фабрики по пошиву медицинских масок на главных рынках — ЕС и США.

Сейчас в США масками обеспечено лишь 1% от всех нуждающихся на случай резкого всплеска заболеваемости. При этом, по оценке специалистов, коронавирус может не исчезнуть до лета, пишет Bloomberg.