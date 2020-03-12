Мнение: Найраб после сражения за Идлиб

12.03.2020, 5:29, Разное

Фото и видео поселка Найраб к западу от Саракиба после длительных боев второй половины февраля-начала марта 2020 года.

Центр Найраба в середине месяца хорошо развалил смертник на шахид-мобиле, потом город долбили турки и боевики, ну а в завершении Найрабу досталось от российской и сирийской авиации. Вокруг Найраба и в нем самом за месяц были уничтожены десятки единиц сирийской и турецкой техники, а также техники боевиков.

На удивление, часть поселка пострадала не так значительно, как могла бы.