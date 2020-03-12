Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3169 человек

12.03.2020, 5:28, Новости дня

От нового коронавируса в Китае за последние сутки умерли 11 человек. Заразились 15 человек, выздоровели еще 1 тыс. 318 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Общее число инфицированных превышает 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 62,7 тыс., умерли – 3 тыс. 169 человек, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,92% вместо 3,9% днем ранее. При этом доля выздоровевших за сутки увеличилась с 76,1% до 77,7%.

Как отметили в Госкомитете, в пяти регионах из 31 совсем нет заболевших.

В Пекине насчитываются 93 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 29, на Хайнане осталось всего двое инфицированных.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.