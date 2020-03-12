Россия из-за коронавируса приостанавливает рейсы из регионов в Германию, Италию, Францию и Испанию

12.03.2020, 5:20, Разное

Россия временно приостанавливает авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Временный запрет на воздушную перевозку пассажиров вводится с 13 марта. Исключениями станут рейсы Москва-Берлин, Москва-Мюнхен, Москва-Франкфурт-на-Майне,Москва-Рим, Москва-Барселона, Москва-Мадрид и Москва-Париж. Речь идет о перелетах в обе стороны.

Кроме того, с 13 марта РФ прекращает выдавать визы гражданам Италии.

Ранее в среду авиакомпания «Аэрофлот» пояснила о временной приостановке рейсов в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Ограничение будет действовать до 30 апреля. Авиакомпания «Россия», в свою очередь, прекратит полеты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

До этого «Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно сдать билеты в Израиль и еще несколько стран Европы из-за ситуации с коронавирусом. С 12 марта авиакомания сокращает в 2,5 раза число рейсов в израильские города. Также российские перевозчики отменяют рейсы в Италию, которая стала лидером по смертности от коронавируса.